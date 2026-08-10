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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pietrasanta, Włochy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Marina di Pietrasanta, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Marina di Pietrasanta, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64M
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Willa w Capriglia, Włochy
Willa
Capriglia, Włochy
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 2
XVIII-wieczna rezydencja położona na wzgórzach Versilia z widokiem na wybrzeże Toskanii z za…
$14,52M
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