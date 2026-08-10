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Domy Szeregowe w Pescara, Włochy

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2 obiekty total found
Szeregowiec 13 pokojów w Montesilvano, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Montesilvano, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 300 m²
Willa z 2020 roku nigdy nie zamieszkiwała 17 m2 ziemi. Piwnica z piwnicą i łazienką. Parter …
$639,443
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Szeregowiec 11 pokojów w Moscufo, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Moscufo, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 250 m²
Niedawno wybudowany willa z magazynem (tawerna) 1000 m2 na dwóch poziomach (500 + 500) Ziemi…
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Parametry nieruchomości w Pescara, Włochy

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