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Hotele na sprzedaż w Pesaro e Urbino, Włochy

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2 obiekty total found
Hotel w Pesaro, Włochy
Hotel
Pesaro, Włochy
Pokoje 115
Czterogwiazdkowy hotel z widokiem na morze z 115 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, itp
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Hotel 2 000 m² w Gradara, Włochy
Hotel 2 000 m²
Gradara, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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