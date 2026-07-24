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Wille z garażem na sprzedaż w Monza, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 18 pokojów w Monza, Włochy
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Willa 18 pokojów
Monza, Włochy
Pokoje 18
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
$3,42M
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Parametry nieruchomości w Monza, Włochy

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