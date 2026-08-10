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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Monza and Brianza, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 18 pokojów w Monza, Włochy
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Willa 18 pokojów
Monza, Włochy
Pokoje 18
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa w Monzie - 600 m2 w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów• Monza • Stre…
$2,84M
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Willa 4 pokoi w Lazzate, Włochy
Willa 4 pokoi
Lazzate, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
- 1452457. Willa ogrodowaOferujemy luksusową willę składającą się z dwóch poziomów w miejscu…
$914,316
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Monza and Brianza, Włochy

z garażem
Tanie
Luksusowe
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