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Domy na sprzedaż w Montesilvano, Włochy

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2 obiekty total found
Dom w Montesilvano, Włochy
Dom
Montesilvano, Włochy
Powierzchnia 6 000 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
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Szeregowiec 13 pokojów w Montesilvano, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Montesilvano, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 300 m²
Willa z 2020 roku nigdy nie zamieszkiwała 17 m2 ziemi. Piwnica z piwnicą i łazienką. Parter …
$639,443
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