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Wille na sprzedaż w Monte Compatri, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Monte Compatri, Włochy
Willa 4 pokoi
Monte Compatri, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
PO- 110317-1. Villa (sprzedaż) "Włochy" Rzym "Monte CompatriDom znajduje się w Parco dei Cas…
$269,606
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