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Wille na sprzedaż w Lecco, Włochy

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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Lecco, Włochy
Willa 6 pokojów
Lecco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
IT- 300418-1. Historyczna willa nad jeziorem ComoNa sprzedaż znajduje się zabytkowa willa na…
$5,63M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Colico, Włochy
Willa
Colico, Włochy
Powierzchnia 430 m²
AS-VR-133. Вилла с видом на озеро КомоВилла с захватывающим видом на озеро и на залив Пиона,…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Vassena, Włochy
Willa
Vassena, Włochy
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Ta wspaniała luksusowa willa na sprzedaż znajduje się w Lombardii, tuż nad brzegiem jeziora …
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Lecco, Włochy

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