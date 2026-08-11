Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Laveno Mombello
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Laveno Mombello, Włochy

;
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Ponte, Włochy
Willa 4 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 359 m²
FP- T731. Willa na wzgórzu Laveno MombelloNa pierwszym wzgórzu Laveno Mombello, kilka minut …
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Laveno, Włochy
Willa 6 pokojów
Laveno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Laveno Mombello, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się