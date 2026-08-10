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Mieszkania na sprzedaż w La Spezia, Włochy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w La Serra, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
La Serra, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
PO- 210417. Włochy. Lerici Town. Apartament 140 m2Włochy. Proponujemy rozważyć zakup mieszka…
$621,266
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Levanto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Levanto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
KK- 280416- 17. Apartamenty dla Pradazh w miejscowości Levanto. PrzyprawyApartamenty 120 m2 …
$1,23M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Parametry nieruchomości w La Spezia, Włochy

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