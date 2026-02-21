Mieszkania na sprzedaż w Iglesias, Włochy

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkanie 3 pokoi w Nebida, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Nebida, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/4
Nowe przytulne apartamenty w stylu sardyńskim, zamężna sypialnia z widokiem na morze, sypial…
$330,806
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nebida, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Nebida, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
New cozy apartment in the Sardinian style, bedroom, living room with two sofa – beds with an…
$160,158
Zostaw prośbę
