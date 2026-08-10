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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Giulianova, Włochy

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Giulianova, Włochy
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Giulianova, Włochy
Pokoje 1
Powierzchnia 100 m²
Powierzchnia handlowa z trzema oknami 50 metrów od autostrady Adriatyku Odnowiony w 2004 r. …
$232,525
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Hotel 3 000 m² w Giulianova, Włochy
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 000 m²
IT- 070720. Hotel na pierwszej linii 3 *W centralnej dzielnicy Julianova Lido, trzygwiazdkow…
$3,75M
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