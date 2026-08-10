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Mieszkania na sprzedaż w Genua, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Santa Margherita Ligure, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Santa Margherita Ligure, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż - Bright, Typowe Ligurian- Style Penthouse, Tylko kroki od morzaOferujemy na spr…
$935,877
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Parametry nieruchomości w Genua, Włochy

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