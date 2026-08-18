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Hotele na sprzedaż w Florencja, Włochy

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Hotel 2 225 m² w Florencja, Włochy
Hotel 2 225 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 225 m²
LD- 1227. Luksusowy kompleks hotelowy w pobliżu FlorencjiTen luksusowy hotel położony jest w…
$15,24M
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Red Feniks Montenegro
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