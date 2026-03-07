Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Comunita della Val di Non
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Comunita della Val di Non, Włochy

1 obiekt total found
Dom 10 pokojów w Malosco, Włochy
UP UP
Dom 10 pokojów
Malosco, Włochy
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 615 m²
Liczba kondygnacji 4
Ten autentyczny dom górski, położony w spokoju Val di Non, przedstawia się jako solidny, prz…
$921,727
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Comunita della Val di Non, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się