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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Como, Włochy

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 700 m² w Acquaseria, Włochy
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Acquaseria, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
LD- 3580. Sprzedaż agroturystyki w pobliżu ComoW Brianz, w pobliżu jeziora Como, luksusowa w…
$17,00M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 340 m² w Laglio, Włochy
Hotel 340 m²
Laglio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
IT- 300418. Sprzedane! Hotel nad jeziorem Como w LaglioNa sprzedaż znajduje się mały hotel n…
$3,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 76 m² w Campione dItalia, Włochy
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Campione dItalia, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
The ASTOR Condominium is located in the center of Campione d'Italia. The entire building was…
$501,725
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TekceTekce
Magazyn 849 m² w Carlazzo, Włochy
Magazyn 849 m²
Carlazzo, Włochy
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 849 m²
Oferujemy budynek z miejscem docelowym do użytku Rzemiosło, komercyjne i mieszkalne w odnies…
$1,48M
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