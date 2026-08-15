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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Włochy

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Dochodowa nieruchomość Usuwać
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2 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość w Sardynia, Włochy
Dochodowa nieruchomość
Sardynia, Włochy
Oddzielny dom na sprzedaż w Lampjana - róg rajuOdkryj ten wspaniały nowy kompleks mieszkalny…
$1,13M
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Dochodowa nieruchomość 1 065 m² w Florencja, Włochy
Dochodowa nieruchomość 1 065 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 065 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny, zbudowany w latach 1865–1897.sol. architekt Narcisso Frosali na zlecenie…
$6,71M
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