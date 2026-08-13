Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Campiglia Marittima
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Campiglia Marittima, Włochy

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Campiglia Marittima, Włochy
Willa
Campiglia Marittima, Włochy
Powierzchnia 250 m²
KK- 020317-1. Villa (sprzedaż) "Włochy" Toskania "Camilla MarittimaWłasność 1800 roku, zbudo…
$3,63M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się