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Wille na sprzedaż w Camerino, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 30 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 30 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 30
Powierzchnia 1 400 m²
Numer referencyjny: N864 (R) Nazwa własności: Casa Ridente Lokalizacja: W kraju Miasto / Mia…
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Willa 14 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 14 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 430 m²
Piękne niedawno odnowiona willa z jakości wykończenia w panoramicznej pozycji 1 km od centru…
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