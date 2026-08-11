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Wille na sprzedaż w CastedduCagliari, Włochy

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Cagliari, Włochy
Willa 4 pokoi
Cagliari, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
$339,938
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Cagliari, Włochy
Willa 4 pokoi
Cagliari, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
IT-030420-2. Вакрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ закрыт…
$345,799
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w MureraMuravera, Włochy
Willa 4 pokoi
MureraMuravera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
$679,876
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w CastedduCagliari, Włochy

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