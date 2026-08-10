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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Arezzo, Włochy

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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 507 m² w Caprese Michelangelo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 507 m²
Caprese Michelangelo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 507 m²
KK- 158. Gospodarstwo rolne na sprzedaż w ToskaniiSypialnie: 10Kąpiele: 8Stan: po naprawieSy…
$1,64M
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Caprese Michelangelo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Caprese Michelangelo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
KK-1433. Воскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Тос…
$1,32M
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Nieruchomości komercyjne 982 m² w Poppi, Włochy
Nieruchomości komercyjne 982 m²
Poppi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 982 m²
KK-1196. РОСКОШНЕ ВИЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА РОДАЖУ В ТОСКАНЕрестижная вилла на продажу …
$2,17M
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 7 000 m² w San Giovanni Valdarno, Włochy
Nieruchomości komercyjne 7 000 m²
San Giovanni Valdarno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 7 000 m²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,72M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 870 m² w Arezzo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 870 m²
Arezzo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 870 m²
KK-1656. Leopoldina z basenem na sprzedaż, Valdarno, ToscanaNa wzgórzach Valdarno w prowincj…
$1,99M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 7 700 m² w Arezzo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 7 700 m²
Arezzo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 7 700 m²
LD-3096. Тосканское имение в окрестностях АрецоСреди живописных холмов окрестностей Кьянти в…
$17,00M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 969 m² w Anghiari, Włochy
Nieruchomości komercyjne 969 m²
Anghiari, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 969 m²
KK- 1474. Mały uroczy Borgo Master Residence 350 m2Sypialnie: 10Kąpiele: 12Mały uroczy Borgo…
$1,75M
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