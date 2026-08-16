Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Ancona
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ancona, Włochy

;
2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Sirolo, Włochy
Willa 4 pokoi
Sirolo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
$1,58M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Senigallia, Włochy
Willa 6 pokojów
Senigallia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 078 m²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
$3,28M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ancona, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się