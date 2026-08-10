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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alessandria, Włochy

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1 obiekt total found
Zamek 9 pokojów w Alessandria, Włochy
Zamek 9 pokojów
Alessandria, Włochy
Sypialnie 9
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 1 700 m²
Zamek znajduje się w prowincji Alessandria w średniowiecznej osady na wzgórzach między Montf…
$2,27M
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Parametry nieruchomości w Alessandria, Włochy

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