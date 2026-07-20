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Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
;
6
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ID: 38267
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Michah, 7

O kompleksie

Przeniesienie
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Położony w pełni odnowiony budynek w ramach projektu Tama 38 / 1, ten wspaniały nowy apartament trzypokojowy oferuje wszystkie nowoczesne komfort w poszukiwanej lokalizacji, w pobliżu plaży. Charakterystyka: • 3 sztuki włącznie z mamadem • 75 m2 powierzchni mieszkalnej • Czwarte piętro • Podnoszenie • Nowe mieszkanie, w pełni wyposażone • Nowoczesne usługi i czyste wykończenia • Odnowiony budynek w Tamie 38 / 1 Idealny dla pary, seniorów lub każdego, kto szuka komfortowego mieszkania, dostępne i gotowe do wprowadzenia.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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