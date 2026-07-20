Dzielnica mieszkaniowa Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38

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Położony w pełni odnowiony budynek w ramach projektu Tama 38 / 1, ten wspaniały nowy apartament trzypokojowy oferuje wszystkie nowoczesne komfort w poszukiwanej lokalizacji, w pobliżu plaży.
Charakterystyka:
• 3 sztuki włącznie z mamadem
• 75 m2 powierzchni mieszkalnej
• Czwarte piętro
• Podnoszenie
• Nowe mieszkanie, w pełni wyposażone
• Nowoczesne usługi i czyste wykończenia
• Odnowiony budynek w Tamie 38 / 1
Idealny dla pary, seniorów lub każdego, kto szuka komfortowego mieszkania, dostępne i gotowe do wprowadzenia.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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