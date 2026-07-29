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Dzielnica mieszkaniowa Villa elie pieds dans leau 4 pieces avec piscine privee vue mer exceptionnelle haut standing proche plage

Eilat, Izrael
od
$1,312
;
6
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ID: 39615
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat
  • Adres
    Sderot Argaman

O kompleksie

Przeniesienie
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VILLA ELIE PIED IN Woda dostępna na wakacje i imprezy z prywatnym basenem i 4 pokoje w Ganim Beth. Blisko plaży i centrum handlowego - ceny w zależności od okresów i dostępności. Może pomieścić do 4 dorosłych i 3 duże dzieci - w sumie 7 osób. Położony w pobliżu gaju palmowego pieszo i Amdar Village / Residence - ciekawe wstrzymanie. Bardzo dyskretna lokalizacja. Świetne wakacje.

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$1,312
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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