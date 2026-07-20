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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,64M
;
10
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ID: 38346
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 176

O kompleksie

Przeniesienie
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Piękny dach duplex na sprzedaż w starej północy Tel- Aviv, w pobliżu Ben Gurion Boulevard, i kilka kroków od morza! Niedawny i dobrze utrzymany budynek w 2002 r. 4 + 5 piętro z windą 3 sztuki 2 łazienki 60m2 + 40m2 taras dachowy Piękny taras na dachu z kuchnią na zewnątrz 35m2 dach na tabo Bardzo wysokie sufity Spokojnie i jasno Odnowiona wysoka postawa 2 wystawy: Południe, Zachód Możliwość zapytania o prawa budynku 17m2 powierzchni mieszkalnej na tarasie i podłączyć taras dachu 35m2 Cena: 5,000,000 sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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