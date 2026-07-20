Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Piękny dach duplex na sprzedaż w starej północy Tel- Aviv, w pobliżu Ben Gurion Boulevard, i kilka kroków od morza! Niedawny i dobrze utrzymany budynek w 2002 r. 4 + 5 piętro z windą 3 sztuki 2 łazienki 60m2 + 40m2 taras dachowy Piękny taras na dachu z kuchnią na zewnątrz 35m2 dach na tabo Bardzo wysokie sufity Spokojnie i jasno Odnowiona wysoka postawa 2 wystawy: Południe, Zachód Możliwość zapytania o prawa budynku 17m2 powierzchni mieszkalnej na tarasie i podłączyć taras dachu 35m2 Cena: 5,000,000 sh