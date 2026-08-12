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Dzielnica mieszkaniowa A vendre 1 ere ligne de mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$14,99M
;
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 1 ere ligne de mer
1
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ID: 39814
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaYarkon, 121

O kompleksie

Przeniesienie
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SPRZEDAŻ Wprowadź świat niezrównanego luksusu z tym wspaniałym 5-pokojowym apartamentem, położony w ekskluzywnej wieży nad morzem. Ta unikalna właściwość łączy w sobie rozległe przestrzenie mieszkalne, wykończenia high-end i wspaniałe widoki, oferując doskonałą mieszankę komfortu i elegancji. Z 3 przestronne apartamenty rodzicielskie, prywatny ogród z jacuzzi i światowej klasy udogodnienia, ten apartament stanowi kulminację wyrafinowania w Tel Awiwie. Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem tej niezwykłej rezydencji. Sprzęt budowlany: • Bezpieczeństwo 24 / 7 • Sala sportowa • Basen Szczegóły dotyczące apartamentu: • 5 sztuk • 3 apartamenty dla rodziców • 3. piętro z windą • 520 m2 łącznie • Apartament ma 300 m2 + ogród o powierzchni 220 m2 z jacuzzi • Przestronne pokoje • Wysokokońcowe wykończenia z najwyższymi standardami • 2 miejsca parkingowe z bezpośrednim dostępem do mieszkania • W pełni umeblowane

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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