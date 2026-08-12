Dzielnica mieszkaniowa A vendre 1 ere ligne de mer

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SPRZEDAŻ
Wprowadź świat niezrównanego luksusu z tym wspaniałym 5-pokojowym apartamentem, położony w ekskluzywnej wieży nad morzem. Ta unikalna właściwość łączy w sobie rozległe przestrzenie mieszkalne, wykończenia high-end i wspaniałe widoki, oferując doskonałą mieszankę komfortu i elegancji. Z 3 przestronne apartamenty rodzicielskie, prywatny ogród z jacuzzi i światowej klasy udogodnienia, ten apartament stanowi kulminację wyrafinowania w Tel Awiwie. Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem tej niezwykłej rezydencji.
Sprzęt budowlany:
• Bezpieczeństwo 24 / 7
• Sala sportowa
• Basen
Szczegóły dotyczące apartamentu:
• 5 sztuk
• 3 apartamenty dla rodziców
• 3. piętro z windą
• 520 m2 łącznie
• Apartament ma 300 m2 + ogród o powierzchni 220 m2 z jacuzzi
• Przestronne pokoje
• Wysokokońcowe wykończenia z najwyższymi standardami
• 2 miejsca parkingowe z bezpośrednim dostępem do mieszkania
• W pełni umeblowane
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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