Dzielnica mieszkaniowa A vendre 1 ere ligne de mer

SPRZEDAŻ Wprowadź świat niezrównanego luksusu z tym wspaniałym 5-pokojowym apartamentem, położony w ekskluzywnej wieży nad morzem. Ta unikalna właściwość łączy w sobie rozległe przestrzenie mieszkalne, wykończenia high-end i wspaniałe widoki, oferując doskonałą mieszankę komfortu i elegancji. Z 3 przestronne apartamenty rodzicielskie, prywatny ogród z jacuzzi i światowej klasy udogodnienia, ten apartament stanowi kulminację wyrafinowania w Tel Awiwie. Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem tej niezwykłej rezydencji. Sprzęt budowlany: • Bezpieczeństwo 24 / 7 • Sala sportowa • Basen Szczegóły dotyczące apartamentu: • 5 sztuk • 3 apartamenty dla rodziców • 3. piętro z windą • 520 m2 łącznie • Apartament ma 300 m2 + ogród o powierzchni 220 m2 z jacuzzi • Przestronne pokoje • Wysokokońcowe wykończenia z najwyższymi standardami • 2 miejsca parkingowe z bezpośrednim dostępem do mieszkania • W pełni umeblowane