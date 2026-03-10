  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka

Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka

Jerusalem, Izrael
$11,00M
5
ID: 34872
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

W samym sercu Baki cichy i duszpasterski, arabski dom + możliwość zbudowania 250 m2, ogromny ogród (ok. 700 m2), całkowicie odnowiony, ogrzewanie podłogowe + klimatyzacja, duży parking, 5 łazienek, 5 toalet, zielony

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
