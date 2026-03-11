  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
;
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
ID: 34652
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shenkin, 9

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - JEDNOLITY PENTHOUSE Z WSZYSTKĄ STAGĄ ?? Położony w cichej ulicy blisko Shenkin, między królem George i Yohanan HaSandlar 5 sztuk 167 m2 wnętrze + 97 m2 tarasy dachowe Budynek odnowiony po TAMA 38 Wysyłka: Październik 2025 Projekt architektoniczny high-end 2 miejsca parkingowe Mamad (bezpieczna przestrzeń) Bardzo cicho. Cztery ekspozycje na powietrze ?? Cena: 18,5 mln ILS Opłaty Agencji: 2% + VAT Nieruchomości Premium Numer pozwolenia: 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
