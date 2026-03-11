Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

  1. Realting.com
Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

Jerozolima, Izrael
$1,94M
5
ID: 34140
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Shlomo Alkabets, 9

O kompleksie

Apartament 5 pokoi - 166m2 - Givat Shaoul Jerozolima Balkon 12 m2 - (soucca 4m2), piąte piętro Liv- jadalnia, kuchnia 4 sypialnie (mamad) 3 łazienki, 3 toalety Strands, klimatyzacja, proszek chemech, grzejniki, podgrzewacz wody gazowej Drzwi pancerne, 1 parking, 1 piwnica, winda, dostęp dla niepełnosprawnych Cena: 6.200.000 szekli (Nagroda ta nie obejmuje naszej prowizji agencji) Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń bez czekania.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
