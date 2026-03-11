Dzielnica mieszkaniowa Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Jeden z najbardziej prywatnych i eleganckich budynków w samym sercu miasta. Położony na 4 piętrze na 5. Szczegóły własności: 180 m2 na jednym poziomie + dwa balkony po 5 m2 każdy 3 sypialnie + jedno biuro 3 toalety i 2 łazienki 2 standardowe podziemne miejsca parkingowe + miejsce do przechowywania Opcja dla dodatkowego miejsca parkingowego Pięknie zaprojektowany i w pełni odnowiony apartament, w tym: Widoczne konkretne pułapy W pełni wyposażona kuchnia Armani Italia Zapasy weneckie śródlądowe Ogrzewanie naziemne Inteligentny Dom System Elektryczny Własny stolarka i zintegrowane przechowywanie w całym mieszkaniu