Dzielnica mieszkaniowa Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Jeden z najbardziej prywatnych i eleganckich budynków w samym sercu miasta.
Położony na 4 piętrze na 5.
Szczegóły własności:
180 m2 na jednym poziomie + dwa balkony po 5 m2 każdy
3 sypialnie + jedno biuro
3 toalety i 2 łazienki
2 standardowe podziemne miejsca parkingowe + miejsce do przechowywania
Opcja dla dodatkowego miejsca parkingowego
Pięknie zaprojektowany i w pełni odnowiony apartament, w tym:
Widoczne konkretne pułapy
W pełni wyposażona kuchnia Armani Italia
Zapasy weneckie śródlądowe
Ogrzewanie naziemne
Inteligentny Dom System Elektryczny
Własny stolarka i zintegrowane przechowywanie w całym mieszkaniu
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.