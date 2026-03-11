  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanya, Izrael
od
$917,615
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34261
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Kikar HaAtzmaut

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Status projektu Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Jabotinsky jest butikowy budynek strategicznie położony 7 minut spacerem od słynnego kikar i 6 minut od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu Projekt obejmuje kilka apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz 2 penthouses z tarasem. Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego Cztery apartamenty na piętro Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o wysokości sufitu 5 metrów i zaprojektowany przez architekta 2 windy, w tym chabbatic podziemny parking Wydanie pod koniec grudnia 2027 r. Gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu Apartament 3 pokoje z powierzchnią 91 m2 plus taras o powierzchni 12.5m2 Apartament 4 pokoje z powierzchnią 108 m2 plus taras o powierzchni 12.5m2 Apartament 5 pokoi z powierzchnią 130 m2 plus taras 25,5m2 Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Drzwi wewnętrzne jakości Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Dodatkowe informacje Mardochee Khayat 0523362121

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Izrael
od
$2,43M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$827,640
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,405
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$917,615
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,13M
Na jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Raanany. Nice apartament 5 pokoi znajduje się na 2 piętrze West Cote:. taras 12 m2 i drugi 6 m2 od sypialni. Brak mamad.. miklat na parterze bardzo dobrze utrzymany. Budynek jest z powrotem z ulicy. mały ogród z każdej strony, gdzie można umieścić j…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Izrael
od
$705,375
BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiżowego projektu Villa V, docenione za jego piękno! Jej aktywa: - Przestronne i jasne mieszkanie 4 + 1 pokoje, - Bel budynek z kamienia, drewna i roślin, - etap 4 / 6, - Superb terace- Souccah około 30…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Izrael
od
$717,915
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy 4-pokojowy apartament w samym sercu Hadera Park! Charakterystyka: - Powierzchnia 105 m2, - 17. piętro na 19, - Super taras 40 m2, - plein view of the Ecopark, - Przestronny i jasny salon, - Stylowa kuchnia, - Trzy piękne …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się