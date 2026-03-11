  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
8
ID: 34390
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bnei Moshe, 21

O kompleksie

Na 25 rue Bnei Moshe, zaledwie kilka kroków od Yehuda Maccabi, wspaniały apartament T3 jest na sprzedaż wyłącznie. Około 74 m2 powierzchni mieszkalnej, bardzo jasne. Przestronne, eleganckie i odnowione. Pierwsze i pół piętra bez windy. Cicha ulica.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
