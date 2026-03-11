  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34385
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David Ben Gurion, 60

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Dziewięć na sprzedaż wyłącznie Duplex z ogrodem w nowym i pięknym budynku na Ben Gurion Boulevard. * * * Projektowanie architektoniczne high-end: masywny parkiet importowany z Francji, panele wbudowane, stolarka, drzwi Pandory, inteligentna elektryczność, system alarmowy i nadzoru, klimatyzacja VRF Mitsubishi, system nawadniania i nawożenia bezprzewodowego i wiele więcej. * * Na wyższym poziomie: salon, kuchnia, apartament, biuro, prysznic i ogród z widokiem na pokój dzienny. Na niższym poziomie: przestrzeń publiczna i dwa apartamenty z dwoma pięknymi i jasnymi kursami angielskiego (studio, kino, siłownia, itp.). Razem: 234 m2 zbudowany, plus 169 m2 duży dobrze utrzymany ogród i angielski dziedziniec 17 m2. Parkowanie na robotycznym terenie. Na podwórku i cicho.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$927,647
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,43M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dziewięć na sprzedaż. Wyłącznie Położony na 93- 97 Weizmann Street (róg Pinkas) W nowym wysokiej jakości projekcie podpisanym przez Tzemach Hammerman i Rozio Group! Architekt: Gidi Bar Orian Blisko Hayarkon Park Odnowione 4-pokojowe mieszkanie z wysoką architekturą stojącą Na 5 piętrze z otw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,26M
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,98M
piękna willa w pobliżu morskiego kwartetu z piwnicą i basenem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się