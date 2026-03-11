Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

BZH Francuski departament RE / MAX Hadera Ra 'hel Benguigui prezentuje nową wyłączność. Odkryj przestronny i jasny 7-pokojowy dom w pawilonie po parku. Charakterystyka: - Ultra design dom, wygodny na 3 piętrach, - 7 pokoi o powierzchni około 198 m2, - 270 m2 ziemi! - Wysoka kuchnia z centralną wyspą, - Duży salon z pięknym kącikiem biblioteki, - 2 duże apartamenty rodzicielskie, - Bezpieczny pokój na parterze, - 3 prysznice, 5 toalet, - 2 tarasy, parking, - wysokiej jakości pokrycia podłogowe zawierające 90 × 90 płytek, - Jako bonus: odkryty dostęp do dachu do oddzielnej jednostki 2 pokoje 30 m2 na najwyższym piętrze z tarasem! Blisko wszystkich udogodnień w okolicy, centrum handlowe, szkoły, słynny Ekopark. Szybki dostęp do 4,6 i 9 dróg i 20 minut samochodem od morza! Na co czekasz? Rahel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera Licencja nr 313736