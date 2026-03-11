  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Hadera, Izrael
od
$1,34M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34158
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH Francuski departament RE / MAX Hadera Ra 'hel Benguigui prezentuje nową wyłączność. Odkryj przestronny i jasny 7-pokojowy dom w pawilonie po parku. Charakterystyka: - Ultra design dom, wygodny na 3 piętrach, - 7 pokoi o powierzchni około 198 m2, - 270 m2 ziemi! - Wysoka kuchnia z centralną wyspą, - Duży salon z pięknym kącikiem biblioteki, - 2 duże apartamenty rodzicielskie, - Bezpieczny pokój na parterze, - 3 prysznice, 5 toalet, - 2 tarasy, parking, - wysokiej jakości pokrycia podłogowe zawierające 90 × 90 płytek, - Jako bonus: odkryty dostęp do dachu do oddzielnej jednostki 2 pokoje 30 m2 na najwyższym piętrze z tarasem! Blisko wszystkich udogodnień w okolicy, centrum handlowe, szkoły, słynny Ekopark. Szybki dostęp do 4,6 i 9 dróg i 20 minut samochodem od morza! Na co czekasz? Rahel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera Licencja nr 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Aszkelon, Izrael
od
$540,788
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$385,605
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces quartier afridar recent
Aszkelon, Izrael
od
$498,465
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Izrael
od
$1,34M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,29M
Do sprzedaży wyłącznie, w parku Yarkon Ussishkin Street 42 budynek odnowiony w 2012 r. mieszkanie 2.5 pokoi, 68 m2 (powierzchnia brutto) wschód - zachód, słoneczna ekspozycja 3. piętro, z windą budynek ze schroniskiem rejestracja kondominium
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,19M
willa w Barnea 5 pokoje z piwnicą powierzchni mieszkalnej 420 m2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Szybko rozwijające się nadmorskie miasto, Natania uwodzi przez swoje środowisko życia między plażami, spacery i życia miejskiego. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaż, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości na 130 m2. Położony na 7 piętrze…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się