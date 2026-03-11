  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Tel-Awiw, Izrael
od
$956,175
;
9
ID: 34638
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaNagarim, 16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wspaniały apartament 2-pokojowy, zaprojektowany przez architekta, z parkingiem i magazynem w bardzo poszukiwanym projekcie Four Florentine, w atrakcyjnej cenie. Lokalizacja: - 5 minut od Neve Tzedek - 5 minut od Rothschild Street i HaMasila Park - Pchły rynek i więcej. Charakterystyka: - Przestronny salon i kuchnia z dostępem do tarasu na zachód - Jasne i przestronne - Duży pokój z dostępem do słonecznego tarasu - 3. piętro (z windą) - 51 m2 zbudowany + 7 m2 słoneczny taras - Przyjemna i miła hala wejściowa - Projekt jakości z kawy wokół - Prywatny parking - Magazynowanie 7 m2, wysoki sufit Cena: 360000 NIS

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

