Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca

Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
;
3
ID: 34840
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Aza, 38

O kompleksie

W samym sercu Icevia, ulica Azza, sklepy, restauracje i autobusy: na trzecim piętrze bez windy, mieszkanie 3 pokoje 70m2 przestronne w pełni odnowione, duże sypialnie, 3 orientacje, kilka małych balkonów, w tym piękny soucca, klimatyzacja w każdym pokoju, wspólna piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Rzadka nieruchomość na rynku: prestiżowy apartament dwupoziomowy w samym sercu Tel Awiwu, oferujący ekskluzywne warunki życia pomiędzy morzem, kulturą i miejską muzą. Główne cechy • Powierzchnia wewnętrzna: 140 m2 • Spektakularny taras: 140 m2 z panoramicznym widokiem na miasto i morze • Ko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Apartament 83 m2, bardzo dobrze położony ulica Shalom Aleichem, w pobliżu Bofrachehov. Poszukiwany w centrum miejscowości, w pobliżu plaży, sklepów i kawiarni. Stare 3 pokoje przekształcone w 2 pokoje, z bardzo dużym salonem ducha poddasza. Hojne objętości i dystrybucja płynów, idealne dla …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Dzielnica mieszkaniowa Cottage triplex rare
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Bardzo rzadkie na rynku! Triplex 5- pokój wysoki poziom odnowiony domek. Taras 26 m2 od salonu, całkowicie soccah, z otwartym i zielonym widokiem. Duży jasny salon z jadalnią i częściowo amerykańską kuchnią. Duży apartament dla rodziców 55 m2 z garderobą i łazienką. Apartament z prysznicem,…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
