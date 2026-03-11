Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowy projekt na Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju
Położony obok Ramat Bet Shemesh Do tego projektu jest luksusowy projekt mieszkalny, który obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu Materas i wszystkich sklepów, klub wiejski i basen, z dołu budynków synagoga.
Klienci będą głównie klientami zagranicznymi.
Dostarczone pod koniec października 2026 r.
3 budynki z 8 piętrami z apartamentami od 3 do 5 pokoi, parter ogrodowy i penthouses.
Tylko 3 apartamenty na piętro
3 pokoje 83m2, taras od 15m2 do 23m2, parking i piwnica
Cena: od 2.200.000 sh do 2.300.000 sh
4 pokoje 103m2, taras od 20 do 27m2, parking i piwnica
Cena: od 2.600.000 sh do 2.700.000 sh
5 pokoi 123m2, 2 piętro, taras 22m2, parking i piwnica,
Cena: 3,000,000 sh
5 pokoje Garden- duplex ziemi 150m2, ogród 175m2
Cena: od 5.000.000sh
Twarzą do parku:
5 pokoi 140m2 z 2 tarasami 35m2 i 40m2
Cena: 3,500,000 sh
Penthouses z widokiem na park:
7 pokoi 190m2, 8th z 65m2 tarasem
6 pokoi 154m2, 9th z tarasem 25m2
6 pokoi 156m2, 6 z 45m2 tarasem, (2 pokoje i 4 toalety)
Cena: od 5,000,000 sh
Lokalizacja na mapie
Beit Shemesh, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.