Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Rzadki na rynku: znakomita niezależna willa zbudowana na działce 315 m2, oferująca 270 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na trzy poziomy (podglebia, parter i pierwsze piętro). Posiada duży jasny salon, przestronną kuchnię, kilka komfortowych pokoi i piękne obszary mieszkalne. Na zewnątrz duży taras z prywatnym basenem 8 metrów przez 3, a także prywatny parking. Położony w cichej i poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej, zaledwie kilka minut jazdy od plaży, sklepów i głównych osi miasta. Wyjątkowa cena, znacznie poniżej rynku (przyczyna rodzinna): tylko 7,100.000 (około 1,8 mln euro). To rzadka okazja, by nie przegapić życia lub inwestowania w wysokiej jakości środowisko w Ashdod.