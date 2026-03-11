  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Aszdod, Izrael
od
$2,35M
;
6
ID: 34566
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Tarshish

O kompleksie

Rzadki na rynku: znakomita niezależna willa zbudowana na działce 315 m2, oferująca 270 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na trzy poziomy (podglebia, parter i pierwsze piętro). Posiada duży jasny salon, przestronną kuchnię, kilka komfortowych pokoi i piękne obszary mieszkalne. Na zewnątrz duży taras z prywatnym basenem 8 metrów przez 3, a także prywatny parking. Położony w cichej i poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej, zaledwie kilka minut jazdy od plaży, sklepów i głównych osi miasta. Wyjątkowa cena, znacznie poniżej rynku (przyczyna rodzinna): tylko 7,100.000 (około 1,8 mln euro). To rzadka okazja, by nie przegapić życia lub inwestowania w wysokiej jakości środowisko w Ashdod.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

