  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Hadera, Izrael
od
$529,815
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34077
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui oferuje apartament pełen dobrych wibracji w centrum miasta Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, jasny apartament w wyjątkowej cenie! Charakterystyka: ⭐ Apartament 4 pokoje, około 100 m2, ⭐ Duży salon z dedykowaną jadalnią, ⭐ taras słoneczny, ⭐ Apartament z łazienką, ⭐ Dwie łazienki, dwie toalety, ⭐ Nowe drzwi, klimatyzacja, ⭐ Na piątym piętrze, winda, ⭐ parking, ⭐ Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku, ⭐ Niskie ładunki! Dobrze utrzymany budynek na skraju centrum miasta, w pobliżu udogodnień, centrów handlowych, szkół, społeczności, transportu... Premia za wynajem! Można je zakupić zdalnie. Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Raanana, Izrael
od
$1,09M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Hadera, Izrael
od
$529,815
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Raanana, Izrael
od
$1,09M
W centrum Raanana znajduje się 2 minuty spacerem od wszystkich sklepów i Commodits. Bardzo ładne 4 kawałki. Taras ma zachód .parking i piwnica. Bardzo jasne. Proszę pani
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
3 szt. w nowej dzielnicy ir Ayain
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Nowy apartament 3 pokój 112m2 - Bayit Vegan, Jerozolima Trzecie piętro, nowy budynek Taras 8m2 soucca Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 2 łazienki, 2 toalety Klimatyzacja, doud shemech, Pancerne drzwi, winda, parking Cena: 3,900,000 sh (komitet agencji 2% bez podatków) Aby uzyskać w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się