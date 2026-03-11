Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui oferuje apartament pełen dobrych wibracji w centrum miasta Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, jasny apartament w wyjątkowej cenie!
Charakterystyka:
⭐ Apartament 4 pokoje, około 100 m2,
⭐ Duży salon z dedykowaną jadalnią,
⭐ taras słoneczny,
⭐ Apartament z łazienką,
⭐ Dwie łazienki, dwie toalety,
⭐ Nowe drzwi, klimatyzacja,
⭐ Na piątym piętrze, winda,
⭐ parking,
⭐ Wspólny bezpieczny pokój u podnóża budynku,
⭐ Niskie ładunki!
Dobrze utrzymany budynek na skraju centrum miasta, w pobliżu udogodnień, centrów handlowych, szkół, społeczności, transportu...
Premia za wynajem!
Można je zakupić zdalnie.
Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
