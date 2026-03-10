  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

$752,400
5
ID: 34759
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Chachmey Yossef, 41

O kompleksie

INWESTYCJA! ✨ Bayt Vagan - Rehov Hachmi✨3 pokoje 51m2, dobrze urządzone, bardzo dobry stan, pralnia Taras Soccah niezakłócony widok DRK Parking i Mahsan

Lokalizacja na mapie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
