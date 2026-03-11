  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$5,36M
4
ID: 34412
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na budowę Spodziewana dostawa w ciągu 60 miesięcy Gwarancja bankowa - Rabat bankowy Budowa prowadzona przez Jaron Tivat, uznanego eksperta branżowego Wewnętrzna powierzchnia krajobrazowa 200 m2 zaprojektowana przez znanego architekta krajobrazu Surowa fasada betonowa i wykończenia high-end Design hala wejściowa z 4 panoramicznymi windami z widokiem na patio Przykłady dostępnych apartamentów 75 m2 + 15 m2 taras, widok na morze od 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 tarasu od 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 tarasu, widok na morze od 5 300 000 99 m2 + 14 m2 taras, widok na morze od 10 600 000 96 m2 + 44 m2 tarasu od 13 000 000 Wiele innych apartamentów do 123m2 + 40m2 taras

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$811,965
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Aszkelon, Izrael
od
$695,970
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
