Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Dach / Penthouse Apartment, Lev Tel Aviv, Lev Hair Nord, Tel Aviv- Yafo 5 pokoi - 4 piętro na 4 Na sprzedaż bezpośrednio przez właściciela, w samym sercu Tel Awiwu, w cichej i poszukiwanej ulicy: 5-pokojowe dwupoziomowe mieszkanie na dachu. 115 m2 zbudowany + 65 m2 taras dachowy. Doskonały i jasny apartament, w pobliżu najbardziej popularnych miejsc w mieście, przy zachowaniu ciszy i rodziny. Położony na czwartym i ostatnim piętrze, tylko apartament na piętrze. Widok z dachu. Dodatkowe cechy: Mamad (sejf) Parking podziemny Jaskinia podziemna Centralna klimatyzacja 3 łazienki / toalety Podwójne szyby Elektryczne okiennice w całym mieszkaniu