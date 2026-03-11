  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34469
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Weizmann, 57

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Odnowiony apartament rodzinny, lokalizacja premium Tel Aviv Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w północnym centrum Tel Awiwu, w pobliżu Kikar HaMedina i Hayarkon Park, ten jasny apartament o powierzchni 96 m2 oferuje idealną konfigurację dla życia rodzinnego w cichym i mieszkalnym środowisku. Cechy zasadnicze: 96 m2 + taras o powierzchni 15 m2 3 sypialnie w tym apartament 2 łazienki Wysoka wysokość sufitu Potrójne szyby, doskonałe orientacje Niezależna klimatyzacja Usługi high-end: 600.000 NIS pracuje na architekta już opłacone Kuchnia Schuller, materiały premium, wbudowane oświetlenie Możliwość wyboru kolorów i wykończenia przed dostawą Ostatni budynek z windą, w tym prywatny parking. Dostępne opcje: piwnica i drugi parking. Cena: 6,800,000 NIS Rzadka nieruchomość, łącząca poszukiwaną lokalizację, nowoczesną renowację i nowoczesny komfort.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$5,442
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$1,33M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,03M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dziewięć na sprzedaż. Wyłącznie Położony na 93- 97 Weizmann Street (róg Pinkas) W nowym wysokiej jakości projekcie podpisanym przez Tzemach Hammerman i Rozio Group! Architekt: Gidi Bar Orian Blisko Hayarkon Park Odnowione 4-pokojowe mieszkanie z wysoką architekturą stojącą Na 5 piętrze z otw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Wyłącznie sprzedaż: Micha Street, Old North, Cichy i Graniczny Widok W tajnym budynku, typowym dla Tel Awiwu, na drugim piętrze, piękny 2 pokojowy apartament jasny i dobrze zachowany. Powierzchnia mieszkalna około 60 m2 + słoneczny taras około 7 m2. Apartament, kąpany w świetle, oferuje ogr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,77M
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter Apartament 6 pokoje 156m2 + 12m2 taras piętro 5, 2 parking i 1 piwnica : Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwarancja bank…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się