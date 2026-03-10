  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34907
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David Ben Gurion

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Superb odnowiony 4-pokojowy apartament w samym sercu Tel Awiwu Rzadki na rynku, ten apartament oferuje wyjątkową lokalizację z wysokiej klasy usług. Szczegóły własności: Powierzchnia wybudowana: 120 m2 4 przestronne pokoje 1 piętro z windą Najważniejsze punkty: Duży jasny salon Przestronne pokoje i zoptymalizowany układ Nowoczesna kuchnia Wygodna wysokość sufitu Budynek konserwacyjny z bezpiecznym wejściem Premium sąsiedztwo, idealne do życia lub inwestowania Lokalizacja: Ben Yehuda i Ben Gurion Boulevard Kilka minut spacerem od morza, promenady i basenu Gordona Blisko Dizengoff: kawiarnie, restauracje, supermarkety, sklepy i bary Blisko transportu, ścieżek rowerowych i terenów zielonych Tramwajem wkrótce działa na ulicy, prace prawie zakończone Cicha okolica w samym sercu dynamicznego życia miejskiego

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Izrael
od
$843,315
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Izrael
od
$843,315
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie, w nowym budynku wysokiej pozycji, na ulicy Mena - Designerski apartament 4 pokoje o powierzchni 107 m2, tylko na górze! - 7 / 9, - Słoneczna, południowo-zachodnia przestrzeń życiowa, - Nowoczesna kuchnia z centralną wysepką, - Piękny taras o powierz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf
Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf
Jerozolima, Izrael
od
$808,830
Nowy apartament trzypokojowy, zbudowany przez przedsiębiorcę, w Kiryat Yovel. Balkon z zupą Jasny Obszar cichy Parking prywatny Blisko sklepów i synagogów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Eilat, Izrael
od
$1,18M
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w budynku butikowym, Penthouse sprzedał twarz doliny. Budynek składa się z 2 poziomów, Penthouse, który znajduje się na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się