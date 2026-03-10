Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Superb odnowiony 4-pokojowy apartament w samym sercu Tel Awiwu
Rzadki na rynku, ten apartament oferuje wyjątkową lokalizację z wysokiej klasy usług.
Szczegóły własności:
Powierzchnia wybudowana: 120 m2
4 przestronne pokoje
1 piętro z windą
Najważniejsze punkty:
Duży jasny salon
Przestronne pokoje i zoptymalizowany układ
Nowoczesna kuchnia
Wygodna wysokość sufitu
Budynek konserwacyjny z bezpiecznym wejściem
Premium sąsiedztwo, idealne do życia lub inwestowania
Lokalizacja:
Ben Yehuda i Ben Gurion Boulevard
Kilka minut spacerem od morza, promenady i basenu Gordona
Blisko Dizengoff: kawiarnie, restauracje, supermarkety, sklepy i bary
Blisko transportu, ścieżek rowerowych i terenów zielonych
Tramwajem wkrótce działa na ulicy, prace prawie zakończone
Cicha okolica w samym sercu dynamicznego życia miejskiego
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.