Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Superb odnowiony 4-pokojowy apartament w samym sercu Tel Awiwu Rzadki na rynku, ten apartament oferuje wyjątkową lokalizację z wysokiej klasy usług. Szczegóły własności: Powierzchnia wybudowana: 120 m2 4 przestronne pokoje 1 piętro z windą Najważniejsze punkty: Duży jasny salon Przestronne pokoje i zoptymalizowany układ Nowoczesna kuchnia Wygodna wysokość sufitu Budynek konserwacyjny z bezpiecznym wejściem Premium sąsiedztwo, idealne do życia lub inwestowania Lokalizacja: Ben Yehuda i Ben Gurion Boulevard Kilka minut spacerem od morza, promenady i basenu Gordona Blisko Dizengoff: kawiarnie, restauracje, supermarkety, sklepy i bary Blisko transportu, ścieżek rowerowych i terenów zielonych Tramwajem wkrótce działa na ulicy, prace prawie zakończone Cicha okolica w samym sercu dynamicznego życia miejskiego