Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona

Jerusalem, Izrael
od
$1,53M
;
3
ID: 34790
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Derekh Hebron, 99

O kompleksie

Przeniesienie
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Aktualne zajecie: 30 April 2029. Projekt mieszkaniowy w Arnonie, Dwa 22-piętrowe budynki Blisko Ein Guedi Street i blisko Hevron Street obsługiwane tramwajem.. Duży wybór przestronnych 3 i 5 pokojowych apartamentów, te budynki obejmują również minipenthouses i penthouses. Rezydencja obejmuje klub dla mieszkańców, synagogę, siłownię, elegancką halę wejściową oraz crèche z niezależnym wejściem.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

