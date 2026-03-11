  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
;
10
ID: 34551
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahalat Binyamin, 17

O kompleksie

Na sprzedaż 3 pokoje upscale ulicy Rambam z otwartym widokiem * 3 pokoje w ostatnim budynku * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkiet, podwójne szyby itp... * Mamak * Możliwość sprzedaży wyposażone w urządzenia

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
