Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Awiw, Izrael
$2,04M
4
ID: 34156
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Beeri, 27

O kompleksie

Przeniesienie
Na sprzedaż przy rue Bari 29, prestiżowy i poszukiwany adres. Blisko tramwaju. W prestiżowym programie nieruchomości TAMA developer Boulevard, obecnie w fazie budowy (płatności kosztów i uzyskania pozwolenia na budowę)! 4 pokojowe mieszkanie (119 m2 powierzchni mieszkalnej + 11 m2 słonecznego tarasu) na 2. piętrze. Fasada z szerokimi otworami. Orientacja: Południe i Wschód. Optymalny układ. (Architekt: Gidi Bar Orian). Parkowanie pod ziemią. Czynsz otrzymany podczas budowy (według szacunków eksperta). Planowana dostawa: Lato 2028.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

