  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl

Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34842
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Trzy kawałki nienagannego bela. Włączyć balkony w soli i taras w pokoju. Piąty styl z parkowaniem. NALEŻY WSZYSTKIE KAWA I HANDEL WEWNĘTRZNY

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$689,700
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique
Raanana, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Ashdod, Izrael
od
$674,025
w samym sercu dzielnicy youd beit, apartament 3 p przestronne i jasne, gagee widok
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$837,045
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzro…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$896,610
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się