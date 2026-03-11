Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

NOWY NA RYNKU! W bardzo poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W nowym budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Wspaniały nowy i przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni 106 m2, z 11 m2 tarasem salonu i trójkątnym tarasem, który wychodzi z głównej sypialni z wielkim widokiem na południowy zachód! Prawdziwe zauroczenie: • Oddzielna i wysokiej klasy kuchnia • Silny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką • Dodatkowa łazienka • Ogrzewanie naziemne • Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju • System Inteligentnego Domu • Prywatny parking podziemny • Jaskinia Natychmiastowe wejście.